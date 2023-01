América y Chivas analizaron su fichaje. Monterrey fue el que más interés demostró. Sin embargo, el futuro de Luis Chávez, figura de la Selección Mexicana en Qatar 2022, estaría en Europa. El mediocampista viene de ser campeón con Pachuca y tiene claro que su deseo es jugar en alguna de las mejores ligas del mundo.

Pues bien, el sueño de Luis Chávez no estaría lejos de cumplirse. Según informó el periodista francés Lahcen Senhaji, el Valencia ya contactó con Pachuca para conocer cuáles serían las condiciones de un posible fichaje. Los de Mestalla, dirigidos por Gennaro Gatusso, buscan un reemplazo para el lesionado Nico González.

"Tengo bien claros mis sueños y objetivos y obviamente uno de ellos es poder jugar en Europa”, comentó recientemente Luis Chávez en entrevista con TUDN. Allí, el mediocampista también reconoció que había charlas con un club y que su cláusula de salida de cinco millones de dólares sólo aplica para equipos europeos.

A sus 25 años, Chávez ha vestido la camiseta de la Selección Mexicana en 12 oportunidades, además de tener un valor de mercado de ocho millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. Aunque Pachuca y Monterrey ya habían llegado a un acuerdo por su transferencia, el propio jugador rechazó a Rayados y decidió esperar.

Sólo a Europa

En otra entrevista, con Fox Sports, Luis Chávez dejó en claro cuáles son sus aspiraciones. Así como rechazó a Monterrey, lo hubiese hecho con cualquier otra oferta que no sea de Europa: “Estoy esperando que llegue algo de afuera. Mi sueño es poder jugar en Europa. Me voy a esperar lo más que pueda. Por mi edad sé que es difícil, pero no pierdo la esperanza. La mejor forma es quedándome aquí en Pachuca. Lo más formal fue Monterrey, de otros equipos no supe. El equipo que hubiera sido, mi decisión hubiera sido la misma”, afirmó.