El mercado de fichajes de invierno continúa a puro movimiento rumbo al Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, y este martes se ha encendido especialmente para el Club América. Cuando parecía que todo estaba encaminado para la permanencia, Guillermo Ochoa dio el golpe sobre la mesa y anunció su despedida de la institución, tras haber arribado a un acuerdo para sumarse al Salernitana de Italia.

A sabiendas de esta situación o no, la directiva del club de Coapa se movió rápidamente para darle un cancerbero más a Fernando Ortíz. Se trata de Luis Malagón, quien hasta el momento pertenece al Necaxa, quien llegaría al equipo Azulcrema para pelear por la posición contra Óscar Jiménez.

Precisamente este martes por la Copa Sky 2022, los Rayos se enfrentaron a Pumas en lo que fue un aburrido empate en Ciudad Universitaria. Y llamó la atención que el último arquero del Tri Sub-23 no formó parte de la alineación Rojiblanca: su lugar fue ocupado por Hugo González, en una clara señal para los Millonetas.

Después del partido, Andrés Lillini brindó una conferencia de prensa en donde clarificó la situación del portero. Según sus propias declaraciones, el presidente del Necaxa le dio la orden de no utilizar a Luis Malagón, pues está terminando de concretar la operación con el Club América.

"No lo llevé ni a la banca, la directiva me dijo que está terminando la negociación con América entonces optamos por no arriesgarlo, porque me dijo el presidente que él está llevando a cabo la negociación y que está avanzando", declaró el DT argentino. De no mediar inconvenientes, Malagón será nuevo refuerzo del América.