Atlas es uno de los equipos histórico de la Liga MX que en sus 106 años de historia solamente logró dos campeonatos en el futbol nacional. Por otro lado, al igual que muchos grandes clubes, el actual campeón de México tuvo la oportunidad de contratar a dos grandes estrellas del futbol. El Chiquis García dio a conocer futbolistas que fueron ofrecidos a la institución de Jalisco y que hoy brillan en la liga de Italia.

Según el exauxiliar de Tomás Boy, entre 2012 y 2015, a los Zorros le llegó el ofrecimiento de poder contar con el Juan Carlos Cuadrado, hoy figura y pieza clave de Juventus. Según el exayudante estaba todo dado para que llegue el colombiano a tierra mexicana, pero de un momento a otro se cayó el pase debido a que consideraban que no traía nada deslumbrante para hacer más crecer el juego de los Rojinegros.

"A mí me han tocado vivir varias situaciones de algunos jugadores que has visto en video, que recomiendas. Me tocó ver a Cuadrado, el que está en la Juventus, iba a ir para el Atlas, pero de repente dijeron que no, que no traía nada, que no sé qué, y de pronto aparece en la Juventus con una trayectoria en Europa", relató Chiquis García a Medio Tiempo.

A su vez, el auxiliar de Tomás Boy y Ricardo Lavolpe comentó que ha Atlas llegó el nombre de Alexis Sánchez, figura de Inter, Barcelona y Arsenal, poco antes de que sea comprado por Udinese. “Uno a veces se pone muy necio como entrenador, como auxiliar porque quiere a como dé lugar que llegue ese tipo de jugadores que sabes que dentro de la cancha te pueden hacer diferencia. Al final de cuentas o se complican mucho les negociaciones o algunas directivas buscan traer otros jugadores".

¿Cuándo vuelve a jugar Altas?

El actual campeón del futbol mexicano viene de empatar sin goles ante Pumas en el Estadio Jalisco, por lo que se encuentra quinto con 12 puntos. Por otro lado, el próximo juego de Atlas será ante Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente. La Jauría viene de igualara por 1-1 ante Necaxa.