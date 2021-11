Damián Batallini no rindió en Atlético de San Luis, pero podría tener revancha en Liga MX.

Luego de mostrar un gran nivel en Argentinos Juniors y ser pretendido por importantes instituciones como Boca Juniors y River Plate, Damián Batallini dio la sorpresa al fichar con un equipo de Liga MX. Firmó un préstamo de un año con Atlético de San Luis, un equipo que claramente no iba a pelear el campeonato. Su apuesta, evidentemente, salió mucho peor de lo pensado.

El extremo de 25 años no estuvo ni cerca de su mejor versión, razón por la cual ni siquiera terminó jugando con los Rojiblancos en el Torneo Grita México Apertura 2021. En total disputó 20 partidos: no marcó goles y repartió 5 asistencias. Su contrato se vence el 31 de diciembre y los potosinos no harán uso de la opción de compra, por lo que su representante y el club dueño de su pase ya están analizando qué hacer con él.

A pesar de que sería un gran refuerzo para el Bicho de La Paternal, el equipo donde surgió Diego Armando Maradona le está buscando acomodo en el exterior. De acuerdo a la información brindada por el periodista Nahuel Ferreira, ya lo han ofrecido a distintos clubes, entre ellos 3 de Liga MX.

Se trata de Toluca, León y Querétaro, ni más ni menos. En cualquiera de ellos podría significar un enorme fichaje, ya que el nivel y la capacidad la tiene a pesar de que no lo demostró en Atlético de San Luis. Quizás al que mejor se adaptaría por una cuestión de esquema y funcionamiento colectivo es a La Fiera, donde podría pelear un lugar en el once inicial con Jean Meneses.

¿Cuánto vale el pase de Damián Batallini?

Damián Batallini está valorado en 3 millones de euros según Transfermarkt, portal especializado en el mercado. Sin embargo, su opción de compra en Atlético de San Luis era de tan solo 1.5 millones de dólares, un precio bastante accesible para muchos equipos de Liga MX y MLS.