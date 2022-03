El Club América se sacudió en la doble-fecha del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, después del empate ante Querétaro como local que derivó en el estallido interno y la salida de Santiago Solari como entrenador. A partir de allí, tanto en la directiva como entre los aficionados comenzó a darse la clásica danza de candidatos.

Uno de los nombres que inmediatamente apareció fue el de Nicolás Larcamón, gracias al gran trabajo al frente del Puebla que despertó la mirada de los clubes más importantes de México. Con un presupuesto muy bajo, hoy La Franja despliega un gran juego y se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Respecto a los rumores que lo vinculan con las Águilas de Coapa se refirió el director técnico argentino, y nuevamente aclaró que prefiere concentrar su mente y esfuerzos en acceder con los poblanos a una nueva Fiesta Grande del futbol mexicano para pelear por un título que no se consigue desde hace 31 años.

"Sé que hay rumores, pero no. Lo que me importa es jugar instancias en mayo. Hoy me conecto con el presente, con mi equipo, y el futuro puede esperar", fueron las palabras de Larcamón en declaraciones regocidas por el portal de ESPN. Y añadió: "La motivación es el presente que nos toca, seguir con la línea que venimos puntuando. El estadio, sin duda tiene mucha historia, y más para nosotros los argentinos".

La cláusula de Nicolás Larcamón en Puebla

La directiva de Puebla tuvo una junta con Nicolás Larcamón y su agente el pasado martes, con el objetivo de extender el vínculo contractual del DT. Según David Medrano, la cláusula de salida alcanza los 900 mil dólares, por lo que el Azulcrema, Chivas, o cualquier interesado en sacar al argentino de La Franja, debería desembolsar dicha cantidad de dinero.