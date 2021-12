No duermas, Chivas: dos gigantes de Liga MX se suman a la pelea por Sebastián Córdova, del América

Aficionados del Club América y del Deportivo Guadalajara están a la total expectativa de lo que sucederá con el posible intercambio que planean sus directivas de cara al Torneo Clausura 2022 de Liga MX. Sebastián Córdova pasaría al Rebaño Sagrado y Uriel Antuna al Azulcrema, aunque las negociaciones podrían caerse por distintas dificultades que se han presentado en los últimos días. Y esto podría ser aprovechado por otros equipos.

A pesar de no haber tenido un buen rendimiento en el último semestre, el 10 de las Águilas sigue siendo uno de los proyectos futbolísticos más interesantes que tiene la Selección Mexicana, por lo que hay varios clubes importantes tras sus pasos. Si Chivas quiere ficharlo no debe dormirse, ya que hay 2 gigantes que se han sumado a la pelea e intentarán ofertar por su pase: Tigres UANL y Toluca.

De acuerdo a la información brindada por Gibrán Araige, periodista de TUDN, el futuro de Sebastián Córdova estaría lejos de Coapa y los directivos de los Felinos y de los Diablos Rojos han sondeado a los del América para conocer sus condiciones. Ambos equipos están en búsqueda de un jugador de estas características, por lo que desembolsarían el dinero suficiente por el ex-Necaxa.

El reportero agregó en la transmisión del partido de la Selección Mexicana que el cuadro con más posibilidades de llevárselo es el Regiomontano, quien tiene más facilidades para realizar una oferta tentadora tanto para el club como para el futbolista. Tiene, además, otra ventaja: Miguel Herrera, su Director Técnico, ya lo conoce y le daría un trato especial en el suelo de Monterrey.

Los números de Sebastián Córdova en el Apertura 2021

El Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX no fue el mejor para Sebastián Córdova. Luego de tener un rendimiento extraordinario en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, volvió al América y registró los siguientes números: disputó 15 partidos (9 de ellos como titular), jugó un total de 860 minutos, completó los 90 minutos una sola vez, marcó 3 goles (Atlas, Tijuana y Santos Laguna) y no repartió asistencias. En Liguilla, vs. Pumas, entró 42 minutos.