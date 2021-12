El Deportivo Toluca se está moviendo y mucho en este inicio de mercado de pases de la Liga MX. Su directiva y cuerpo técnico tienen la intención de renovarle la cara a la plantilla para poder dar pelea en el Torneo Clausura 2022 y así cortar una sequía de 12 años sin títulos, pero para eso deberá reforzarse con jugadores de jerarquía. Y esto es lo que ha exigido Ignacio Ambriz, su nuevo entrenador.

Nacho ya le hizo la lista a los mandamases del club con sus deseos, y en la misma encontramos a Jean Meneses. El flamante timonel quiere contar con el extremo que tantas alegrías le dio en León, por lo que los Escarlatas ya comenzaron las pláticas correspondientes. A pesar de que muchos fanáticos se ilusionaron con este posible traspaso, es realmente complicado que el mismo se realice debido a un tema económico nada menor.

De acuerdo a la información brindada por Reforma Cancha en la columna de SanCaReforma, La Fiera ya le puso precio al pase de Jean Meneses. Si los Diablos Rojos desean ficharlo en este mercado de pases, entonces deberán desembolsar ¡7 millones de dólares! Esto, evidentemente, genera que las opciones de que juegue en el Infierno de cara al 2022 disminuyan, aunque todavía no quedó del todo descartado.

"Me contó mi Oreja Escarlata que la directiva ya preguntó por Meneses y La Fiera no cerró las puertas a negociar por el chileno, pero dejó claro que no lo soltará por menos de 7 millones de dólares, lo cual era de esperarse, pues no sólo ha mostrado su calidad con los Panzas Verdes sino que el club esmeralda le renovó contrato a Jean apenas hace un año para conservarlo hasta 2023", señaló el portal mencionado.

De esta manera, los Choriceros deberán realizar una gran inversión económica si quieren contar con el delantero de 28 años que juega para la Selección de Chile, o bien apuntar a otros nombres. Uno de los que surgió en las últimas horas y suena mucho más probable es el Fideo Álvarez, quien viene de destacarse en Puebla y tiene un valor más razonable.