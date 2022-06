Luego de no poder avanzar por Germán Berterame y Víctor Dávila, Monterrey fue a la carga por Rodrigo Aguirre y está a punto de cerrar la negociación. El centrodelantero uruguayo de 27 años es del gusto de Víctor Manuel Vucetich y él fue quien se lo habría pedido a la directiva, por lo que se espera le dé una gran utilización y los millones que inviertan en su pase no sean en vano. Ahora, no sacan el pie del acelerador: van por otro fichaje.

Lejos de conformarse por tener abrochado al atacante que tantas soluciones le aportará al equipo, Rayados ya tiene apuntado el nombre de otro jugador ofensivo y tratará de iniciar negociaciones en los próximos días. Se trata de un mediapunta/extremo argentino con una pegada descomunal y una llegada al gol notable. Su nombre ya sonó en este mercado de pases, por lo que algunos aficionados no se sorprenderán...

Hablamos de Martín Ojeda, futbolista de 23 años que brilla en Godoy Cruz, club de la primera división del futbol argentino. El oriundo de Gualeguaychú se puede desempeñar en cualquier posición en l frente de ataque y se ha destacado como uno de los mejores de su país en el último año. Tal es así que levantó interés en importantísimos equipos y hasta lo están siguiendo del Viejo Continente, por lo que no será una tarea sencilla ficharlo para Monterrey.

De acuerdo a la información brindada por Miguel Arizpe en Mediotiempo, la directiva va "sí o sí" por su contratación. "Se volverá a ver con el que más nos interesa, el que sacaste hace dos semanas: Martín Ojeda, de Godoy Cruz, aunque no será fácil, pues tiene ofertas de Europa", le comentaron a la fuente. Si realmente lo desean, entonces los Regiomontanos tendrán que desembolsar una importantísima cantidad de dinero...

Martín Ojeda tiene contrato con el Tomba hasta diciembre del 2023 y no lo soltarán fácil. El club en estos momentos se está jugando la permanencia en primera división, por lo que para desprenderse de su gran figura lo tendrán que tentar con muchos billetes. Su valor, según Transfermarkt, es de 6 millones de euros, pero el conjunto argentino pediría una cifra más elevada.