¡Siempre no! Niegan el primer refuerzo para Toluca de cara al Clausura 2022

Meses atrás, en el inicio del Grita México A21 de Liga MX, Toluca fue noticia por la supuesta incorporación de un portero de cara al futuro. Y es que, según la información que surgió desde Paraguay, la directiva encabezada por Francisco Suinaga y Sinha había realizado una transferencia de compra y cesión.

Desde Sudamérica anunciaron que Nicolás Campisi, guardameta argentino de 25 años, fue adquirido por los Diablos Rojos y prestado a Sol de América hasta finales de este año. Y es por eso que Bolavip se puso en contacto con la directiva de la institución guaraní para conocer la verdadera situación de este elemento.

Miguel Figueredo, presidente del cuadro paraguayo, nos reveló en exclusiva: "Eso no es así. Finalmente no lo compraron. Se queda en Sol de América". Dicho esto, los Choriceros no contará con el arquero que ya acumuló 26 titularidades en lo que va del año. Rumor terminado en la previa del mercado de invierno...

Los porteros de Toluca para el 2022

Afortunadamente para Hernán Cristante, los mexiquenses tienen tres variables entre los tres postes. Luis García, Alfredo Saldívar y Gustavo Gutiérrez serán los tres elementos competirán por la titularidad en el venidero Clausura 2022. Hoy en día la ventaja parece estar del lado del que llegó desde Liga Premier.