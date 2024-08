Con el objetivo de reforzar su plantilla de la mejor forma posible, Tigres UANL apuntó a un futbolista de renombre mundial: Guido Rodríguez. Tal es así que hubo pláticas entre las partes para intentar llegar a un acuerdo. Y finalmente, tras varios días de constantes rumores, se confirmó el futuro del argentino.

ver también Tras ser presentado: Joaquim Pereira tuvo una acción que ilusiona a la afición de Tigres

Para el Apertura 2024, Veljko Paunovic y la directiva se propusieron como objetivo la contratación del argentino para darle un salto de calidad a su plantilla. Es por eso que hubo contactos entre las partes, el cual dio lugar a la ilusión de los aficionados. Sin embargo, este sueño no se hará realidad.

Se confirma el futuro de Guido Rodríguez

A pesar del interés de Tigres en contar con el mediocampista, este último no volverá a México. Resulta que, según se conoció este mismo viernes, Guido Rodríguez tiene un acuerdo de palabra para ser fichaje de West Ham. Tal es así que sería cuestión de días para que su llegada a Inglaterra sea oficial.

Guido Rodríguez será nuevo futbolista de West Ham (Getty)

De esta forma, en caso de que no suceda nada extraño, el ex futbolista de Real Betis será compañero de Edson Álvarez. Sin embargo, lo cierto es que esta noticia no agrada en absoluto en Tigres, ya que Guido era de una de las opciones que manejaba la directiva para romper el mercado.

ver también "Una situación incómoda": Veljko Paunovic opinó sobre el comunicado de Siboldi que conmocionó a Tigres

Ahora, Paunovic y los directivos del club tendrán que decidir cómo seguir con esta búsqueda. Resulta que, con la opción de Guido Rodríguez descartada, en la UANL deberán determinar si salir en busca de un nuevo futbolista para ocupar ese lugar o si, por el contrario, se quedan con lo que tienen.

Publicidad