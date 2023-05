Cruz Azul se ha pegado un duro golpe en el Repechaje del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, después de quedar eliminado sorpresivamente ante Atlas en la cancha del Estadio Azteca. A partir del día siguiente a aquella derrota, en La Noria comenzaron a trabajar en el armado de la plantilla de cara al próximo mercado de verano para el Apertura 2023.

Sabido era de antemano que en La Máquina Cementera causarían baja diversidad de futbolistas cuyos contratos culminan a mitad de año y no serían tenidos en cuenta para el próximo semestre, pues se prevee una importante reestructuración en el primer equipo. Y culminada la participación oficial hasta dentro de unos meses, algunos elementos ya comenzaron a ver salida.

En las últimas horas, desde Cruz Azul hicieron oficial a través de las redes sociales la despedida a uno de los delanteros que acaban su vínculo y por el cual no harán uso de la opción de compra. Se trata de Michael Estrada, quien se encontraba a préstamo desde el Deportivo Toluca y ahora deberá a regresar con los dueños de su carta.

"Agradecemos la entrega durante tu estancia en La Máquina, Michael. Deseamos que te vaya muy bien en futuros proyectos. #AzulDePorVida", escribieron desde La Máquina con una imagen del ecuatoriano.

¿Puede jugar Michael Estrada en Toluca desde ahora?

Después de que Cruz Azul no haga uso de la opción de compra, Michael Estrada debe regresar con Toluca, quien dedirá si lo toma en cuenta o no para el futuro. Sin embargo, cabe mencionar que por cuestiones reglamentarias no puede ser utilizado para este Clausura 2023.