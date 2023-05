Para bien y para mal, Miguel Jiménez ha desempeñado un papel importante en Chivas durante el Clausura 2023. Su contribución ha sido clave en muchos de los triunfos del equipo, que terminó en tercer lugar general con 34 puntos. Sin embargo, también se han evidenciado algunas fallas en su desempeño, lo cual ha costado anotaciones que podían evitarse.

En un club como el Rebaño Sagrado, no hay mucho margen de error para mantenerse en los primeros lugares, considerando el prestigio e historia del club. Aunque el entrenador Veljko Paunović ha expresado apoyo al portero y a la cantera, es probable que haya un nuevo guardavallas del arco en Guadalajara para la próxima temporada.

Distintos nombres han sido puestos en la mesa, como el de Carlos Acevedo de Santos Laguna y Óscar Whalley del Lugo de la Segunda División de España. Sin embargo, un nuevo candidato ha surgido justo antes de los cuartos de final contra Atlas.

De acuerdo a John Sutcliffe en ESPN, Chivas no está convencido del desempeño del Wacho y que buscarán un nuevo arquero dependiendo de lo que se vea en la Liguilla. Se mencionó a Sebastián Jurado, jugador de Cruz Azul, como una de las posibilidades.

"Si tu portero no se pone las pilas... Chivas busca un portero. No dije que sea un buen portero (Miguel Jiménez), Pietra dijo eso. Están buscando a uno, puede ser Acevedo, puede ser Jurado, o alguien más, pero están buscando un portero", aseguró el conocido comunicador, consciente que en la Máquina no parece existir mucho futuro para el exVeracruz.