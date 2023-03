La contratación del argentino Antonio el Turco Mohamed como nuevo director técnico de los Pumas de la Universidad Nacional a partir de lo que resta del torneo Clausura 2023 de la Liga MX ha generado diversos comentarios, casi todos a favor, pero también los ha habido en contra.

Aunque ya fue presentado como nuevo director técnico de los Pumas, Antonio el Turco Mohamed no dirigirá todavía el partido de la jornada 13 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX contra los Gallos Blancos del Querétaro en el que Raúl Alpízar estará como entrenador interino.

El chileno Juan Carlos Vera, mediocampista de los Pumas campeones de la temporada 1990-91, habló de la llegada de Antonio el Turco Mohamed al mando del equipo universitario: "Ojalá que pueda hacer un buen trabajo, creo que tiene las bases para hacerlo, pero lo complicado será hacerlo, ya se tuvo confianza de traerlo y ahora será el chiste apoyarlo".

Asimismo Juan Carlos Vera cuestionó quién fue el responsable de la contratación de Antonio Mohamed como nuevo director técnico de los Pumas: "si se tomó una decisión, saber quién lo trajo, porque quien esta moviendo las cosas en Pumas en las contrataciones ya tiene diez años de moverle el palo al gato y no han logrado nada, ya van 11 o 12 años sin títulos y ahora llega el Turco. Lo de Mohamed me parece extraño, porque es un entrenador que va donde lo necesitan y creo que si los dirigentes decidieron que era hora de sacar a Rafa y traer a Mohamed que ha hecho buenas campañas, pero si estuviera en la mente de la gente de Pumas nadie pensaba que sería Mohamed".

¿Quién contrata refuerzos para Pumas?

En entrevista para el diario as con el periodista Edgardo Avelar, Juan Carlos Vera fue incisivo y pidió saber quién es el responsable de los fichajes fallidos de los Pumas: "Hay que investigar, quién está trayendo a los jugadores, a los técnicos que no han dado resultados, es una empresa que mueve desde hace muchos años, que no deja entrar a nadie sin la autorización de ellos".