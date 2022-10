En el partido correspondiente a la Vuelta de la Semifinal del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, el Pachuca derrotó 1-0 a Monterrey en su visita al Estadio Gigante de Acero gracias a un tanto de penal de Avilés Hurtado. Con este resultado, el elenco de Hidalgo consiguió su pase a la Final ya que en la Ida había ganado por 5-2.

Guillermo Almada, Director Técnico de Tuzos, platicó en conferencia de prensa tras este emocionante encuentro y dejó ver su conformismo e ilusión por haber alcanzado su segunda definición consecutiva. Además, se animó a lanzar una primera "amenaza" al Deportivo Toluca, su rival. Claro, el uruguayo va por su primera estrella y esta será su tercera oportunidad (perdió una Final con Santos Laguna en el Guard1anes 2021).

"Espermos que sí (que la tercera sea la vencida), uno trabaja para eso. Uno como entrenador hay cosas que debe aportar, es un camino reconfortante hasta aquí, vamos a poner todo lo que tenemos para logra el objetivo. Toluca pensará lo mismo que nosotros, entonces que gane el mejor y nosotros tenemos muchos deseos, pero seguramente Toluca también. Tenemos confianza en lo que estamos haciendo y nos queda un paso muy importante todavía", aseguró el entrenador.

Más adelante le tiró flores a sus dirigidos: "Felicité a los jugadores porque más allá del juego, el esfuerzo fue espectacular. Por un momento Monterrey empujó en nuestro arco, soportamos ritmo y jugamos con su desesperación. Un triunfo muy valioso que nos da el pase. Estos dos partidos contra Toluca serán complicados, pero mis jugadores dejarán hasta lo que no tengan".

El análisis de Guillermo Almada sobre Monterrey vs. Pachuca

"No siempre se puede jugar bien y cuando así es hay otras armas, el esfuerzo, la lucha y la dinámica. Monterrey saltaba mucho la línea y no pudimos encontrar la pelota, pero en el segundo tiempo alargamos el equipo, hicimos situaciones y aunque Monterrey tiene su mérito, pusimos otras cosas que me parecen importantes en este tipo de partidos. Siempre queremos ir mejorando, sobre todo en el volumen, pero mantuvimos el cero, que es algo muy importante. No me voy a conformar y voy a tratar de seguir evolucionando como equipo", sentenció Guillermo Almada, realizando un breve análisis de lo sucedido en el campo de juego.