Los resultados no están dándose a favor de Pumas UNAM y Dani Alves ya salió a callar a los que están criticando el presente de los Universitarios, y también el suyo en la Liga MX.

Ni el mismísimo Dani Alves pensaba que llegar a la Liga MX, a defender la playera de los Pumas de la UNAM, iba a ser algo sencillo. De hecho, semanas atrás, el lateral derecho con pasado en el Barcelona fue claro al responder a las críticas de Rivaldo: "Para hacer lo que yo hago hay que tenerlos bien puestos...".

Los resultados no se le están dando a los Universitarios y los últimos dos partidos lo dejan en evidencia. Los dirigidos por Andrés Lillini fueron goleados en el Trofeo Joan Gamper que se llevó a cabo en el Camp Nou y, en su regreso al país, mordieron el polvo contra el Club América en el Clásico Capitalino, con un 3-0.

A raíz de estas estadísticas, el futbolista brasilero que desea estar en Qatar 2022 continuó recibiendo mensajes no amigables por algunos referentes de la prensa mexicana pero ahora decidió no callarse más. "Quien no se prepara para el proceso nunca será digno del suceso, ¿o pensaste que ganar sería fácil?", escribió el sudamericano, en su cuenta personal de Instagram, adjuntando una foto del grupo unido.

Como si esto fuera poco, Dani Alves agregó un mensaje directo hacia sus detractores: "Ser ganador en la vida es difícil, fácil es ser comentaristas". El nacido en Juazeiro apuntó duro contra los que lo critican dentro de los medios y, a pesar de que no dio nombres, todos los indicios llevan hacia el mismo lado.

¿Dani Alves se descargó contra Álvaro Morales?

El mensaje del máximo ganador en la historia del futbol no dio nombres pero todo parece indiciar que uno de los apuntados sería el narrador de ESPN. Él es quien, a través de sus redes sociales, critica cada uno de los movimientos del ex-Barcelona que ahora está defendiendo los colores de los Pumas de la UNAM.