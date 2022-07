La espera por los refuerzos que anunció la directiva de Cruz Azul había transcurrido en calma gracias a la conquista de la SúperCopa MX venciendo por penales al Atlas y a la gran victoria como visitante de Tigres en la primera jornada del Apertura 2022. Sin embargo, en el primer partido oficial que le tocó dirigir a Diego Aguirre en el Estadio Azteca, el equipo se fue derrotado 2-1 por Pachuca y el murmullo de los aficionados se hizo sentir.

En rueda de prensa, el entrenador uruguayo pidió paciencia y avisó que los refuerzos llegarán. La importancia de que sea pronto radica precisamente en el tiempo posterior de adaptación que cada uno de ellos va a necesitar y el claro ejemplo fueron las declaraciones de Carlos Rotondi, el único fichaje que cerró La Máquina hasta la fecha.

“Sentí la altura, no es fácil venir a jugar acá. Es cuestión de seguir entrenando, llevo apenas dos entrenamientos con el equipo”, expresó el delantero argentino que llegó procedente de Defensa y Justicia de su país luego de hacer su debut con Cruz Azul, ingresando de cambio a los 57 minutos.

El futbolista dejó claro así que jugar en la altura requiere un esfuerzo extra del que cualquier futbolista debería hacer para adaptarse a un nuevo plantel, pero dijo que más allá de lo personal en La Máquina sobran las herramientas para realizar un buen torneo. “Las formas de salir de estos momentos es trabajando, hicieron un buen partido contra Tigres y ahora hay que seguir en esta derrota”, señaló.

Diego Aguirre se refirió a la espera de refuerzos

En la rueda de prensa posterior a la derrota ante Pachuca, Diego Aguirre volvió a ser consultado sobre cuán ansioso está por la llegada de los refuerzos que le prometió la directiva. “Hemos trabajado mucho en la búsqueda de los refuerzos porque queremos hacerlo con mucha responsabilidad. No quiero justificar la derrota de hoy por eso. Los refuerzos van a estar y no es el tema más importante, hoy me preocupo más el equipo porque los refuerzos serán dos o tres y tengo que preocuparme por los que están", respondió.