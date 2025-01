Históricamente, Toluca no se ha caracterizado por ser una institución muy agresiva en los mercados de fichajes: todo lo que logró lo hizo con humildad, trabajo y sacrificio. Sin embargo, hace una década y media que los éxitos no llegan y la directiva al mando se ha propuesto acercarse al objetivo, mediante la inversión en contrataciones de jerarquía internacional.

En ese contexto, el más fantástico fichaje realizado por la gestión ha sido la del atacante portugués Paulinho, que con sólo un semestre en el club ha sabido demostrar que está a la altura de las exigencias del club y más, convirtiéndose en el campeón de goleo en sólo su primer campeonato con los ‘Diablos Rojos’.

Lógicamente, así como en su momento el conjunto escarlata desembolsó 8 millones de dólares para traer sus goles desde Sporting CP, luego de haber marcado 14 goles en sus primeros seis meses en el futbol mexicano, distintos clubes se han visto interesados en contar con sus servicios con vistas a la temporada futbolística entrante.

Uno de los equipos que más ha sonado como pretendiente del delantero en el último tiempo ha sido el Atlanta United de Estados Unidos, que de acuerdo a distintos reportes estaba dispuesto a hacer una oferta millonaria para seducir a Toluca, e incluso según surgió este jueves, a ejecutar su cláusula de salida de casi 15 millones.

¿Es verdad que Paulinho puede dejar Toluca para fichar por Atlanta United?

Si bien son varios los portales que han levantado los rumores del interés del equipo de la Major League Soccer, Toluca no se desprenderá de Paulinho por ningún valor, por más alto que sea. Por más que cualquier club se encuentre en condiciones de hacer una propuesta considerable, la directiva escarlata sabe que no encontrará en el mercado un artillero como el ex Sporting Lisboa.

Por otra parte, dado que la cláusula de salida el único que tiene la potestad de ejecutarla es el propio jugador, es importante saber la postura del futbolista: siguiendo la misma línea, Paulinho ya ha manifestado en varias ocasiones que piensa quedarse muchos años en Toluca, dado que también está conociendo y viviendo la experiencia de un país nuevo, una cultura nueva, un futbol nuevo.

