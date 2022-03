El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, reportó en su último mensaje que no tiene conocimiento de fallecidos por la violencia en La Corregidora

Gobernador de Querétaro insiste: No hay muertos

Luego de varias horas de los hechos violentos que derivaron en la suspensión del Querétaro vs Atlas, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, dio el último reporte de lesionados, donde expresó que existen 14 ingresos a hospitales, con dos casos de gravedad, pero ningún fallecido tras la riña que se sucitó en el recinto.

"Me encuentro en el Hospital General, donde vine a ver en qué condiciones se encontraban los que fueron salvajemente lastimados, lo cual es una vergüenza y una pena. Tenemos un conteo final de 14 lesionados, donde dos están por ser dados de alta y tenemos a dos más de gravedad. No hay ningún muerto. Vuelvo a decir: gracias a Dios, no hay muertos", dijo.

Pese a las cifras oficiales que comparten las dependencias del estado, muchos aficionados se pronunciaron en redes sociales por las imágenes que se volvieron virales a los pocos minutos que se suspendieron las acciones por violencia entre Querétaro y Atlas.