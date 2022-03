Siguen las medidas severas tras la tragedia en Querétaro vs. Atlas.

Pasan las horas y sigue siendo difícil de digerir todo lo acontecido en la tardenoche del sábado, cuando se enfrentaron Querétaro y Atlas en el Estadio de La Corregidora por la Jornada 9 del Torneo Clausura 2022 de Liga MX. Con el partido 0-1 en favor de la visita, la barra local tomó la decisión de parar con el espectáculo deportivo al invadir el campo de juego y dar inicio a una batalla campal contra los aficionados tapatíos.

Si bien por el momento no se registran fallecidos (según los reportes oficial del Gobierno), sí hay personas heridas de gravedad en hospitales de la ciudad y no deja de ser una tragedia lo sucedido. Es por eso que las autoridades correspondientes tomarán medidas severas y ejemplares, con la intención de que esta mancha no vuelva a repetirse en la historia del futbol mexicano.

Guadalupe Murguía, secretaria de la gobernación de Querétaro, aseguró que están analizando seriamente en retirar el comodato del Estadio de La Corregidora a los Gallos Blancos. Estos lamentables hechos que tuvieron lugar en el inmueble y llegaron a los ojos de todo el mundo deben tener fuertes consecuencias, por lo que buscarán rescindir el contrato de la institución para que no vuelva a hacer sus partidos de local allí.

"Me referiré al contrato del comodato, tenemos que identificar si en los términos del mismo hubo alguna omisión que podría darlo por terminado. Pero esto sería por la vía civil, hablando del comodato", señaló con contundencia a los medios de comunicación. Ahora la pelota está del lado de los Albiazules, quienes tendrán la obligación de demostrar que han cumplido con todos los señalamientos del contrato si es que no quieren ceder el inmueble.

La primera medida de la Liga MX

Mikel Arriola se está tomando muy en serio lo sucedido, a tal punto de que viajó hacia Querétaro para colaborar con las autoridades y tomar decisiones ejemplares. La primera medida tras esta tragedia ya la comunicó a los medios: "No entrarán porras visitantes, es una de las sanciones de las que vendrán y se darán a conocer más adelante". Además, aclaró que habrá más sanciones cuando tengan los resultados de las investigaciones correspondientes.