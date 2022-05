Atlas lo volvió a hacer. Pese a caer 4-2 en su visita a los Tigres de la UANL, marcador que de todos modos hubiera sido invalidado por incurrir el equipo local en alineación indebida, hizo valer el triunfo 3-0 que había obtenido en la ida para clasificar a la Final del Apertura 2022 de la Liga MX.

Pese a la algarabía de estar a las puertas de un acontecimiento histórico, pues Loz Zorros tienen oportunidad de conseguir un bicampeonato que nunca antes han celebrado, Diego Cocca tuvo un gesto de grandeza al tomarse unos minutos para acudir a consolar a un futbolista de Tigres en pleno campo de juego.

Se trató de Jesús Angulo, autor de la infracción que al minuto 95 de juego derivó en penal para Atlas y quien finalizado el encuentro con un marcador global que no favorecía a los suyos rompió en llanto. El entrenador argentino se acercó hasta él, puso su mano sobre su cabeza y le dijo unas palabras que fueron bien recibidas por el futbolista.

Lo que no sabía todavía Angulo, ex-jugador de Atlas, fue que esa infracción no hubiese tenido de todas formas tanta incidencia porque desde la Liga MX se decidió dar a Tigres el partido por perdido por haber incurrido en alineación indebida al enviar Miguel Herrera a la cancha a Florian Thauvin en lugar de Hugo Ayala, excediendo el límite permitido de futbolistas No Formados en México.

Cocca cree que Atlas todavía está lejos de Tigres

Diego Cocca resaltó que pese a la victoria a su equipo todavía le queda camino por recorrer para estar a la altura de los éxitos que ha tenido Tigres en el último tiempo y que lo ha llevado a ganarse un lugar entre los equipos más poderosos del futbol mexicano. "Mi equipo va a jugar dos finales en seis meses, no había pasado en la historia del club, y ¿qué hay que mejorar? Nada, pero tenemos un camino largo para llegar a donde está Tigres", reflexionó.