El entrenador uruguayo reveló que ya no contará más con el jugador de origen neerlandés pues han sido constantes sus faltas al equipo santista.

Pese a que fue una noche redonda en el duelo ante Tigres UANL en los Cuartos de Final del Apertura 2021, el entrenador de Santos Laguna, Guillermo Almada, confirmó los rumores que apuntaban problemas con el jugador de los laguneros, Alessio Da Cruz, quien aseguró ha sido separado del equipo de La Comarca por indisciplinas.

“No me voy a poner a enumerar, pero fueron varias cosas, así que seguramente no vamos a contar más con él. Alessio está separado del plantel por falta de disciplina, seguramente será una resolución que toma la directiva, pero no vamos a contar más con él”, reveló Almada acerca dela situación del futbolista neerlandés.

Cabe recordar que Da Cruz arribó al futbol mexicano en agosto del presente año, proveniente del Parma Calcio, equipo que es parte de la Serie B de Italia, y tan sólo acumuló 567 minutos disputados con Los Laguneros, sumando así tan sólo ocho partidos de Fase Regular, en los cuáles obtuvo tan sólo tres anotaciones.

Da Cruz sufrió una lesión muscular ante Toluca en la Jornada 15, razón por la cual se ausentó en las últimas 3 fechas de la Fase Regular. Si bien recibió el alta médica antes del partido ante los Potosinos por la Reclasificación, el atacante no jugó por realizar un viaje a Europa para tramitar su pasaporte de Cabo Verde pues tiene intenciones de representar a la Selección de dicho país.