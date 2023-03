Uno de los asuntos que Diego Cocca tiene que atender como director técnico de la selección mexicana es la renovación del equipo, empezando desde la portería donde Guillermo Ochoa, a sus 37 años de edad, se mantiene como titular y aspira a llegar a la Copa del Mundo de 2026.

Exfutbolistas como Luis García y Oswaldo Sánchez se han pronunciado en contra de las vacas sagradas de la selección mexicana de futbol y en el caso específico de la portería exigen que Guillermo Ochoa se haga a un lado y dé oportunidad de mostrarse a porteros más jóvenes.

Entre la baraja de candidatos que Diego Cocca tiene para la portería de la selección mexicana se encuentra Carlos Acevedo quien atajó en el partido contra Surinam por la Liga de Naciones de la Concacaf y es el principal candidato para relevar a Guillermo Ochoa en el arco del equipo nacional.

Pero Carlos Acevedo no ha convencido a todos. Adrián Chávez, exportero del América, señaló que el portero del Santos Laguna no está afianzado ni da plenas garantías de seguridad a sus 26 años de edad: "Carlos no es tan novato y lo están inflando demasiado, es un portero que cumple pero que comete muchos errores, hay mejores porteros que él como (Rodolfo) Cota y está el Wacho (Miguel Jiménez), también está (José Antonio) Rodríguez de Tijuana, (Diego) Cocca tiene varias opciones y no sólo Acevedo, espero que tome la mejor decisión".

Carlos Acevedo tiene que madurar

En entrevista para el diario Esto, Adrián Chávez hizo observaciones técnicas que Carlos Acevedo debería corregir para mejorar como portero: "A Acevedo le hace falta madurar bien porque de repente es muy acelerado, le hace falta tener más calma y ese acelere le impide hacer las cosas mejor, tampoco sale por arriba, no se arriesga. Aunque eso de cortar centros por arriba creo que es un mal a nivel mundial, ya casi nadie lo hace, entran en una zona de confort, pero en el caso de Acevedo es una situación que tendría que cambiar".