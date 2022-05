Cuando Luis Reyes jugaba para las Fuerzas Básicas del Atlas, muy probablemente no imaginaría la actualidad que vive hoy. El futbolista zurdo, de 31 años, navegó cedido por equipos del ascenso, antes de poder consolidarse con la camiseta de los Zorros. Luego de ir al América, donde ganó tres títulos, el Hueso regresó a la familia rojinegra para meterse en la historia grande de la institución.

Al ser un canterano del club, Reyes quizás pueda tomar dimensión de lo que acaba de lograr junto a este grupo de jugadores comandados por el entrenador argentino, Diego Cocca. Atlas estuvo 70 años sin gritar campeón de Primera División, y ahora, en cuestión de meses, han conseguido un histórico bicampeonato que además, les permitió adjudicarse de manera automática con el Campeón de Campeones.

Reyes fue uno de los jugadores que festejó de manera más efusiva junto a los aficionados que se acercaron hasta el Estadio Hidalgo con la ilusión de ver una nueva consagración de Atlas. En pleno festejo sobre el campo de juego, el Hueso también dialogó con Bolavip respecto a lo que vivió la institución durante los últimos años: "Que les duela a quien les duela, el Atlas es bicampeón de futbol mexicano".

Se viene un nuevo tatuaje

A sabiendas de que el Atlas no es uno de los equipos con más títulos de la Liga MX, Luis Reyes expresó: "De este equipo te enamoras por la pasión, no por las estrellas, y aquí estamos, callando bocas a todos". Asimismo, antes de volver a festejar junto al resto de sus compañeros, Bolavip le consultó si se iba a tatuar la nueva estrella: "Claro, aquí tengo la otra y aquí me voy a tatuar las dos, las nuevas", confesó respecto al Clausura 2022 y al Campeón de Campeones.

Los números de Hueso Reyes en Atlas

En total, Hueso Reyes tiene 117 partidos disputados con el Atlas, en los que marcó cuatro goles y entregó diez asistencias. En lo que respesta al Clausura 2022, el lateral izquierdo jugó 21 encuentros, incluidos los de Liguilla, y colaboró con dos goles y una asistencia.