Su actual equipo no le renovará contrato y a sus 38 años se convertirá en agente libre. ¿Colgará los botines o tendrá una nueva experiencia?

Algunos equipos ya están eliminados del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, por lo que no tardan en empezar a cepillar a algunos jugadores que no serán tenidos en cuenta de cara a la siguiente temporada. Atlético de San Luis, por ejemplo, no clasificó al Repechaje y su directiva ha tomado la polémica decisión de cortar a un elemento de suma trayectoria en el futbol mexicano. ¿De quién se trata?

Rubens Sambueza, histórico futbolista de 38 años, finaliza contrato con la institución potosina en diciembre de este año y no le ofrecerán una renovación. Esto es lo que ha confirmado César Luis Merlo en Superdeportivo, periodista especializado en mercado de pases y transferencias, por lo que el futuro del argentino es una verdadera incógnita.

Si bien su talento es innegable y tiene un gran cartel en México, ya en este último año no pudo tener mucha continuidad y su rendimiento fue mermando. Por ese motivo, y añadiendo que la mayoría de equipos prefieren no fichar jugadores de una edad tan avanazda, es difícil saber si recibirá ofertas para el campeonato que se avecina o colgará los botines. Él, por el momento, no se expresó al respecto.

Hay que resaltar que es muy poco probable que regrese a alguno de sus dos amores en el país: América o Toluca. Siempre dijo que le hubiera gustado retirarse en Coapa, pero hace un mes aseguró que ya esa idea no se le cruzaba por la cabeza y donde le toque hacer su última experiencia estará agradecido. Por otra parte, debemos recordar que salió de los Diablos Rojos por la llegada de Ignacio Ambriz...

Los números de Rubens Sambueza en 2022

Rubens Sambueza vistió los colores del Atlético de San Luis durante este año. Disputó un total de 27 partidos (15 como titular), marcó un solo gol y repartió 5 asistencias. La mayoría de la actividad la tuvo en el primer semestre, y en este último campeonato solo llegó a jugar 230 minutos y perdió ritmo futbolístico.