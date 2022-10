Después de la crucial victoria frente a Monterrey, por 5-2, Pachuca no quiere relajarse, pero la alegría por el trabajo realizado es indiscutido. Sin embargo, sobre el campo de juego, hubo alguien que no la pasó del todo bien: Oscar Ustari sufrió un golpe que lo dejó mareado durante varios minutos.

El arquero argentino, gran referente de los Tuzos, fue protagonista de la jornada, al cometer un error que pudo ser el empate parcial de Monterrey. Sin embargo, Ustari se reivindicó en el acto, al tapar el penal a Rogelio Funes Mori. Tras el encuentro, el portero sorprendió al develar una situación de lo más rara.

"Me sentía muy mareado, con sensaciones raras porque por un error mío las cosas pudieron cambiar, pero la suerte jugó a nuestro favor. Me sentía muy mareado. Me tiré y sentí un zumbido en la cabeza, porque seguía mareado. Pregunté otra vez el resultado, porque tenía una idea, pero quería estar seguro de cuánto íbamos", admitió Oscar Ustari en Marca Claro.

En Pachuca descartaron rápido que se tratata de una conmoción, pero Almada explicó: "Ustari perdió mucha sangre y estaba un poco mareado, pero en el vestidor estaba bien. Creo que el golpe no fue en la cabeza, fue en la nariz y eso provocó todo. No fue en el cráneo. La verdad desconozco los protocolos, no soy especialista en medicina y si los facultativos lo dejaron, es que podía seguir", advirtió.

El caso de Marino Hinestroza

Otro que sufrió un fuerte golpe, aunque producto de una entrada que lo dejó fuera del partido, fue Marino Hinestroza. El colombiano aceptó en el vestidor las disculpas de Erick Aguirre, mientras que Almada manifestó que todavía estaban a la espera de los estudios y el informe médico correspondiente.