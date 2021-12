Que el América no se haga ilusiones. Larcamón no suelta a Israel Reyes

Luego de concretar el fichaje del mediocampista chileno Diego Valdés, el América parece estar enfocado en hacerse de un defensa central y se han manejado las posibilidades del español Unai Bilbao, jugador del Atlético de San Luis y también de Israel Reyes, que pertenece al Puebla.

Ya el Puebla ha sufrido un desmantelamiento de cara al torneo Grita México Apertura 2021 con las bajas de jugadores como el volante colombiano Omar Fernández y el delantero peruano Santiago Ormeño que se fueron al León y el defensa Salvador Reyes que fue contratado por el América.

Para el Clausura 2022, la directiva de las Águilas del América parecía tener los anzuelos ya preparados para pescar a Israel Reyes quien vive un destacado momento con el Puebla coronado, por cierto, con su reciente debut en la selección mexicana bajo el mando del director técnico Gerardo Martino.

Las únicas bajas del Puebla

Finalizado el torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX en el que el Puebla fue eliminado en cuartos de final, parecía que con la baja del atacante uruguayo Christian Tabó en La Franja y la posible salida de Daniel el Fideo Álvarez -casi amarado con Toluca-comenzaría una nueva desbandada por la aparente salida de Israel Reyes, pero el director técnico argentino Nicolás Larcamón se hizo escuchar.

“Lo de Israel no hay ninguna posibilidad, la directiva se comprometió conmigo a que la única salida iba a ser la de Christian Tabó y lo del Fideo que está la posibilidad de que se confirme en estas horas, pero no tendríamos más salidas que esas, así que no lo veo como una opción y de hecho es el acuerdo que tengo con la dirigencia”, puntualizó Nicolás Larcamón ante los deseos del América.