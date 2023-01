Jorge Torres Nilo es uno de los jugadores más reconocidos de la Liga MX en la actualidad. Con 34 años de edad, supo vestir las playeras de Atlas, Tigres UANL y Toluca, además de representar a la Selección Mexicana. Y su palmarés habla por sí solo: conquistó 10 títulos con el club regiomontano y 3 con el Tri.

El oriundo de Tijuana, Baja California, no se conforma con estos logros y en este 2023 apunta a lo más alto con los Diablos Rojos, club con el que estuvo realmente cerca de hacerse con el Apertura 2022 de Liga MX. Y mientras espera por el inicio del nuevo campeonato, ha debutado en su nueva chamba...

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jorge Torres Nilo publicitó su primer tema llamado "Infiltrado",el cual lo ayudó a desahogarse cuando no la pasaba para nada bien. "Esta canción la escribí en un momento complicado de mi vida profesional, una lesión me obligaba a replantear mis expectativas, todo se veía mucho muy difícil, en ese momento Dios a través de su Espíritu Santo me recordó mi verdadero propósito", explicó.

En la canción habla sobre sus inicios como futbolista, profesión en la que se siente "infiltrado" ya que su verdadero propósito radica en la fe. "Yo no soy artista, yo soy evangelista. Infiltrado en la cancha como futbolista y si me critican todo es pasajero, agradar a Dios es todo lo que quiero", recita en una de sus prosas.

Esto lo ha publicado con el objetivo de motivar a sus seguidores, a quienes les quiere enviar su apoyo en momentos "complicados" de la vida. "Espero valores realmente para qué estás en esta tierra, y veas más allá de tus objetivos profesionales o anhelos personales, que veas y valores las cosas más trascendentales tales como tus propósitos celestiales, bendiciones", escribió en la descripción.