Jugador de la Selección mexicana abre VIEJA HERIDA de Henry Martín: "No metía nada"

La carrera de Henry Martín ha dado un giro de 180 grados, pasando de ser un delantero irregular a un atacante con números envidiables, erigiéndose como una pieza fundamental en el Club América.

En torneo y medio acumula 20 goles y ocho asistencias, por mucho los mejores registros de su carrera, dando un paso hacia adelante en la pelea por el puesto como delantero titular de la Selección mexicana.

Alguien que lo conoce a la perfección y acompañó en sus peores momentos fue Sebastián Córdova. Los dos futbolistas coincidieron en las Águilas, por lo que el ahora mediocampista de Tigres se alegró por el momento de su amigo, aunque le dejó un duro golpe.

“Va muy bien, va metiendo muchos goles y me da mucho gusto. Yo estuve con él en la etapa que no metía nada, pero me da muchísimo gusto que ahora le esté yendo muy bien, que salió adelante y su mentalidad siempre fue y será siempre ser ganador”, aseguró en charla con TUDN.

Un duro reencuentro

El partido de este sábado 11 de marzo será especial para Sebastián Córdova, que se verá las caras con América, institución que marcó un parteaguas en su carrera. ¿Cumplirá la ley del ex anotándole a Luis Malagón?