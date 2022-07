Por qué no juega Julio Furch en América vs Atlas por la Liga MX

Llegó el momento para que se ponga en marcha el Torneo Apertura 2022 dentro de la Liga MX. Uno de los partidos con los cuales se estará viviendo la primera jornada será el que Atlas realice como visitante ante América. Los actuales bicampeones del fútbol mexicano buscarán estrenar de gran manera este momento de ensueño que viven tras muchos años de seqúia de títulos.

Si hubiera que ir uno por uno en cuanto a los componentes del plantel, sin lugar a dudas Julio Furch es una de las piezas más importantes de los "Zorros". El delantero de 32 años aportó 16 goles y seis asistencias en los 42 partidos efectuó entre el Apertura 2021 y Clausura 2022, es decir los torneos conquistados por el cuadro de Jalisco.

Sin embargo, "El emperador del gol" no va a poder decir presente en el duro encuentro que tendrán ante las "Águilas". Tras no haber podido estar en la derrota contra Cruz Azul en la Supercopa de la Liga MX, se confirmó que el ex atacante de Santos Laguna no irá ni siquiera al banco de suplentes en el Azteca. Te contamos qué condujo a esta decisión por parte del director técnico Diego Cocca.

+Liga MX: ¿Por qué no juega Julio Furch en América vs. Atlas?

El delantero Julio Furch no va a disputar el partido que Atlas ejercerá ante América ya que "fue sometido a una intervención quirúrgica maxilofacial y una endoscopia para drenar la sinusitis", expresiones reflejadas en el comunicado oficial del cuadro rojinegro. Se espera que se pierda el duelo de la segunda jornada ante Toluca del domingo 10 de julio. A partir de allí estaría de vuelta con todo el grupo. ¿Quién lo reemplazaría? Mauro Manotas, el reciente refuerzo del campeón.

¿Cuándo y a qué hora juegan América vs. Atlas?

El partido América vs. Atlas se llevará a cabo HOY, sábado 2 de julio, por la primera jornada del Apertura 2022 de la Liga MX. El duelo se jugará desde las 21:00 hora CDMX, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.