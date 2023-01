El 5 de marzo del 2022 se escribió una de las páginas más oscuras de la historia del futbol mexicano. En medio de un Querétaro vs. Atlas en el Estadio de La Corregidora, el deporte pasó a un segundo plano y cientos de fanáticos protagonizaron actos de violencia que terminaron con decenas de heridos. Y el que pagó los platos rotos fue el equipo local, por supuesto.

Además de la sanción al Estadio en sí, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue dura contra Adolfo Ríos, quien por ese entonces actuaba como presidente de los Gallos. Fue vetado por cinco años de cualquier cargo dentro del futbol mexicano a raíz de este problema, aunque después apeló y la suspensión quedó en un solo año. Sin embargo, no se conforma y va por más...

En entrevista con ESPN, el "Arquero de Cristo" apuntó contra los directivos del deporte azteca, quienes no se hicieron cargo de la responsabilidad que tenían. "Hay un tema claro. Existe el Comisario de la Federación Mexicana de Futbol en cada partido de la Liga MX, ese Comisario es el encargado de revisar que todo esté en orden. ¿Existía ese Comisario? Sí. ¿En las juntas previas del encuentro revisó que todo estuviera en orden? Sí", explicó.

Más adelante, completamente enfadado, agregó: "Entonces la FMF se lava las manos y decide sancionar cuando ellos son igual de responsables que todos los involucrados. A mí me involucraron con temas que no me correspondían respecto a la situación del cargo que yo tenía que era deportivamente".

"Nunca acepté esa sanción, incluso puse argumentos legales y lo único que me contestaron fue: ´Si quieres ir al TAS O FIFA, estás en todo tu derecho´. Sin embargo eso me llevaría más tiempo y en marzo ya estaremos libres de esta situación injusta", sentenció Adolfo Ríos, quien no se olvida de los directivos que no se responsabilizaron por la tragedia de La Corregidora.