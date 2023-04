Uno de los elementos encargados de aumentar la rivalidad entre Pumas y América es Ángel Reyna, ex futbolista profesional de las Águilas que se ganó el odio deportivo de toda una institución por un festejo que hizo en Ciudad Universitaria. Bastantes años después, recordó cómo fue ese momento y le dejó un regalito a los auriazules antes del Clásico Capitalino.

“Creo que hay más rivalidad con Pumas que con Chivas. Viví tres o cuatro campales contra Pumas en fuerzas básicas. Creo que para el único (equipo) que me negaría (a jugar) sería Pumas, porque Pumas no me entra, son mis hijos”, aseguro ‘el Pleititos” en entrevista con TUDN.

En aquella ocasión, Ángel Reyna marcó un gol y en el festejo se burló de uno de los cánticos más tradicionales de Pumas. Le hizo un gesto a la afición luego de fingir un Goya. Por lo mismo, dicho elemento siempre fue abucheado y jamás se le volvió a vincular con algo que tuviera que ver con Pumas.

Así fue

“Después de ese festejo, ¡imagínate! Hablo con muchas amistades que son de Pumas y digo, ‘pobrecito’, porque fue en su cancha. Que el acérrimo rival les gane y quedar campeón goleador en la cancha del acérrimo rival es algo bien bonito”, sentenció.