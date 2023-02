En el partido correspondiente a la novena jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el Deportivo Toluca se hizo fuerte en su casa y venció 2-0 al Atlético de San Luis en el Estadio Nemesio Diez. Jean Meneses y Carlos González anotaron en el primer tiempo y marcaron el camino para los Diablos Rojos, que alcanzaron su cuarto triunfo en fila y ya son escoltas de Rayados.

Luego de un comienzo dudoso en el campeonato, Ignacio Ambriz enderezó el barco y su equipo juega cada vez mejor y es cada vez más sólido defensivamente. Lo ha transformado, una vez más, en un candidato al título. Aún así, hay aficionados que todavía lo critican por su estilo de juego ya que no son enamorados de tener tanta posesión de balón. Y él les respondió.

En conferencia de prensa, Nacho aseguró: "A veces la gente se enoja porque tocamos mucho el balón, pero no podemos anotar cinco goles siempre. Hoy anotamos dos, pero estamos en el camino y seguiremos creciendo. Me gusta más que no recibimos gol, porque hasta ahorita llevamos 7 en contra cuando en los dos torneos anteriores hacíamos goles pero recibíamos mucho".

"(A la ofensiva) tenemos jugadores de calidad que siempre te ayudan a hacer el gol en cualquier momento y después, el bloque que se está armando, el compromiso que hay para defender cuando no tenemos la pelota o nos toca sufrir como nos ha tocado en los últimos partidos, que nos tenemos que meter en el último bloque, pero con una gran actitud, la gente que está entrando nos está ayudando a seguir por ese tono", explicó, contento con el trabajo defensivo de sus dirigidos.

Por último, lanzó una advertencia para los jugadores: "Tenemos que ir trabajando día a día y hacerlos entender que vienen crisis que te puede pasar normal, pero va a depender de nosotros. El peor enemigo seremos nosotros ahora en creer que ya estamos bien, que estamos en la zona de los cuatro primeros lugares y creo que no, el equipo no se puede conformar, tenemos que exigirnos cada vez más en los entrenamientos. La exigencia tiene que ser interna de que si realmente queremos trascender como lo venimos haciendo no nos podemos conformar con medio torneo de hacerlo bien a secas".