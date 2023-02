"Para mí no es buen resultado": La insólita confesión de Ignacio Ambriz tras el 0-5 a Santos

En el encuentro correspondiente a la séptima jornada (pendiente) del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el Deportivo Toluca pisó fuerte en Torreón y aplastó por 0-5 a Santos Laguna dando una verdadera exhibición de futbol y contundencia. Un resultado que, sin dudas, marcará un punto de inflexión para ambos equipos en este campeonato.

Ignacio Ambriz, Director Técnico de los Diablos Rojos, se mostró muy conforme con el accionar de sus dirigidos en posterior conferencia de prensa y apuntó que cada vez se acercan más a su ideal futbolístico. Esto, a su vez, lo llevó a recordar su peor momento en el club: fue en el primer torneo (Clausura 2022), en donde no clasificó a Liguilla y pagó multa por el cociente.

Según reconoció Nacho, en aquel entonces no hubiera podido quejarse si lo despedían del cargo: "Ya es un año y dos meses trabajando con él (equipo); mi equipo tiene la idea de jugar, creo que lo hemos demostrado, salvo el primer torneo que ahí sí fue para que me hubieran corrido".

Más adelante agregó: "Después he trabajado, hemos traído jugadores que entienden lo que yo pretendo que es mucha movilidad, mucha posesión de la pelota. Creo que el equipo cada vez lo hace mejor, pero este tipo de resultados sí son buenos para la afición, pero para mí no porque maquillan ciertas cosas, ciertos errores que venimos cometiendo". Así es: no le gustó del todo el 0-5.

"Juegue quien juegue va a poner su granito de arena. Hoy nos salió un partido redondo, que nos podemos ir tranquilos a casa, pero el domingo tengo un partido muy complicado contra San Luis. Tendré que hacer algunas modificaciones porque se acumula el cansancio, y trataremos de volvernos a hacer fuertes en casa, corriendo, siendo intensos, jugando bien al futbol, como a los muchachos les gusta y ante nuestra afición, que nos exige bastante sacar buenos resultados; es donde te logras meter a los primeros lugares y poder calificar", sentenció Ambriz.