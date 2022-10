A pesar de haber ganado en la Ida gracias a un tanto agónico de André-Pierre Gignac, el primer equipo de Tigres UANL no logró sostener la ventaja sobre Pachuca y quedó eliminado en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2022 de Liga MX. De esta manera, finalizó la ilusión Auriazul antes de tiempo y muchos fanáticos comenzaron a pedir por la salida de Miguel Herrera en las redes sociales.

En conferencia de prensa, los reporteros le consultaron al experimentado entrenador por su futuro, el cual parece haber quedado en el aire. "Eso no te lo puedo contestar yo. Me parece que está fuera de contexto. Si el equipo no hubiera mostrado nada, pues diría no me entendieron, que no era el equipo que deseábamos. Si quiere te siento a Culebro aquí", contestó con contundencia.

Tigres UANL ya definió el futuro de Miguel Herrera

De acuerdo a la información revelada por Reforma Cancha en la columna de SanCadillaNorte, la directiva de Tigres UANL ya habría tomado la decisión de continuar con el proyecto futbolístico de Miguel Herrera. Arribó a la institución en julio del 2021 y, luego de tres campeonato, aún no ha logrado alcanzar una Final. Aún así, confían en su potencial y no lo correrían del puesto.

"Para Sinergia Deportiva el proyecto de Herrera sigue. De eso no hay duda entre los que deciden en la alta esfera", señaló la fuente. Ahora, el Piojo y los mandamases del club tendrán que comenzar a planear lo que será la plantilla de cara a la temporada 2023, la cual sufrirá varias modificaciones importantes que causarán controversia en los aficionados.

Y es que, a pesar de que los referentes (Nahuel Guzmán, Guido Pizarro, Rafael Carioca y André-Pierre Gignac) dieron la cara ante Tuzos, Herrera tiene la intención de hacer una renovación en el equipo y apostar por jugadores más jóvenes y frescos. Además, es consciente de que deberá fichar elementos en los laterales y extremos, puestos en los que dio muchísima ventaja en este año. Le falta velocidad.