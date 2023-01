Henry Martin fue la gran figura del partido que significó la primera victoria para Las Águilas del América en lo que va del Clausura 2023 de la Liga MX, pues se despachó con un triplete para la goleada 6-0 ante Mazatlán que, tras un inicio con dudas, dejó al equipo a solo tres puntos del nuevo líder Monterrey.

Pese a su destacada producción, el delantero se mantuvo con los pies en la tierra y le restó mérito a su cosecha, pues aseguró que en un equipo de la categoría del que conduce Fernando Ortíz cualquiera de sus compañeros puede marcar goles si todo funciona como la noche de sábado.

"Hoy se demuestra que cualquiera puede meter gol. Mete Cabecita, Diego Valdés, Richard Sánchez o meto yo. Demostramos que no se necesita de un solo jugador para anotar. Quien sea que esté en la cancha o entre de cambio lo hará bien. El equipo nunca bajó los brazos, insistió y seguía yendo a pelear más el marcador y eso habla bien del equipo", manifestó.

En relación a su hattrick, el delantero que viene de disputar con la Selección Mexicana el Mundial de Qatar expresó: “Esto no sería posible sin el trabajo de mis compañeros, los goles que anoto son pases que me dejan frente a la portería y nada más me toca empujarla, soy la punta de la lanza que viene muy fuerte desde atrás y viene empujando con todo y me da mucho gusto por el equipo".

Y concluyó: “Es mucho orgullo ver reflejado el trabajo de día a día y de muchos años, y por supuesto sentirme arropado por el cuerpo técnico y la directiva, mis compañeros que responden en la cancha y trabajamos el día a día para que los resultados se den”.