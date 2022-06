En un partido emocionante, Cruz Azul derrotó a Atlas en la instancia de los penales tras igualar 2-2 en tiempo regular y se transformó en el Campeón de la Supercopa de Liga MX. Ángel Romero, Christian Tabó, Carlos Rodríguez y Santiago Giménez convirtieron desde los doce pasos para La Máquina y le dieron a la institución una nueva estrella. De esta manera, la era Diego Aguirre comenzó de la manera soñada.

Al Director Técnico uruguayo le tocó debutar en una Final y no falló: estuvo a la altura del Bicampeón del futbol mexicano y estuvo realmente cerca de batirlo en los 90 minutos. Uno de los factores que lo ayudó fue la ausencia de Julio Furch en el ataque de los Rojinegros, ya que era la gran amenaza de la cual cuidarse. Diego Cocca decidió dejarlo en el banco de suplentes y no lo metió en juego a pesar del resultado en contra.

Diego Aguirre, entrenador rival, reveló en conferencia de prensa cuál fue su reacción al enterarse que el goleador argentino no sería de la partida. "Esta semana estuvimos trabajando toda la semana en este partido, lo encaramos con la importancia que tenía, como una final y creo que llegamos a este partido con mucha idea de lo que nos íbamos a encontrar. También es verdad que nos cambió los planes porque nos sorprendió que no jugara Furch, ni Chalá; entonces, eso cambió la forma de jugar de Atlas, no tenían la referencia que tienen siempre de Furch, que es de mucha importancia para el equipo. La verdad es que fue un alivio que no jugara, cuando me dijeron que no estaba creí que era algo a favor nuestro, que nos iba a favorecer", confesó.

Más adelante aseguró sobre los suyos: "Hoy el equipo fue el que puse en cancha, lo mejor que teníamos, le doy el valor a todos los jugadores, del que juega y no juega. Es una competencia en la que vamos a tomar las decisiones de acuerdo a cómo veamos los rendimientos. Estoy muy contento con Sebas (Jurado), también Jesús (Corona) está trabajando muy bien, Gudiño. La portería nuestra está muy cubierta, está muy bien, porque tenemos tres opciones que son muy buenas".

"Todos los jugadores lo hicieron muy bien, creo que el equipo respondió, fue solidario, lucho, se entregó y por eso me siento muy contento. El caso de Santi (Giménez) y de (Ángel) Romero también mostraron buenas cosas. Está comenzando esto, queda mucho por hacer, por trabajar, pero es un comienzo ideal para estar mejor porque rápidamente se viene el campeonato, empieza la Liga y creo que esto es un impulso anímico importante", sentenció Diego Aguirre, quien se dio el gusto de comenzar su ciclo en Cruz Azul con un trofeo.