En el partido correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, el Club Universidad Nacional igualó 0-0 ante el América en el Estadio Olímpico Universitario en una noche con menos emociones de lo pensado. El Clásico Capitalino decepcionó a propios y extraños y mucho de eso tiene que ver el conjunto visitante, que pareció conformarse con el empate y ahora encarará la Vuelta en casa sin tener la obligación de remontar.

Si hubo un equipo que intentó llevarse el triunfo a como dé lugar ese fue Pumas UNAM, quien no se asustó por enfrentar al líder de la tabla general. Es por eso que las Águilas de Santiago Solari fueron muy criticadas tras el encuentro, tanto por distintos periodistas como por sus propios fanáticos. Hasta Cuauhtémoc Blanco lanzó una crítica hacia su amado club: quedó muy disconforme con el funcionamiento colectivo.

"Creo que estuvo mal, los dos partidos fueron iguales (Pumas vs. América y Monterrey vs. Atlas). La liguilla estuvo muy mala. Tiene que ver mucho con el planteamiento del entrenador (Santiago Solari)", señaló el ahora gobernador de Morelos, quien claramente no está contento con el trabajo realizado por el Director Técnico argentino.

Más adelante, sobre el partido definitivo del sábado, señaló: "Ojalá que se ponga las pilas de local. Pumas jugó bien, así como jugó bien Atlas y hay que reconocerlo. Será un juego complicado (el de Vuelta), porque Pumas buscará atacar al América y deben salir ofensivos para buscar el primer gol, porque si no se les va a complicar".

Hace apenas unos días, justo antes de la Ida vs. Pumas, Cuau apuntó contra el América: "A mí no me gusta cómo juega el América, aunque les duela. La Liguilla es otro boleto. Pumas eliminó a Toluca, que para mí era mejor equipo, y dio la sorpresa, entonces no le vayan a meter un susto al América. No creo que pase, pero es viable. Me encantaría que jugaran más ofensivo, no sé qué les pase, pero al equipo no lo veo suelto".