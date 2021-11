Uno de los duelos más interesantes de los Cuartos de Final del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX es el de Atlas vs. Monterrey. La Academia dio la sorpresa al quedar segundo en la tabla general y ganó partidos muy importantes en Fase Regular (como el Clásico Tapatío de visitante); mientras que La Pandilla fue una decepción, terminó novena y se clasificó por golear al Cruz Azul en el Azteca en el juego de Reclasificación.

Diego Cocca, entrenador del cuadro de Guadalajara, platicó en conferencia de prensa y realizó un análisis de lo que será este choque de su equipo ante Rayados. Consciente del plantel de cada uno, no dudó en poner como claro favorito al club Regiomontano y le quitó presión a sus dirigidos al asegurar que los de Javier Aguirre les deberían ganar esta llave. ¿No achicó demasiado al Atlas?

"Lo del favoritismo es un tema de la gente. Si vamos a los números, Monterrey es un equipo que viene logrando campeonatos, salió campeón este semestre (Concachampions) y está clarísimo que tiene un equipo competitivo y es favorito en esta serie. Pero no nos interesa, nos interesa lo nuestro, tenemos respeto por el rival, pero nuestro objetivo es seguir creciendo", explicó el estratega argentino.

Más adelante confesó: "Creo que no nos cambia el planteamiento, tenemos que ser inteligentes, saber que Monterrey nos tiene que ganar, eso no quiere decir que tenemos que ser pasivos y esperar que Monterrey no juegue bien. No, nosotros tenemos una identidad la cual vamos a respetar".

Días y horarios de los partidos

Monterrey recibirá al Atlas este miércoles 24 de noviembre a partir de las 21:05hs en el Estadio BBVA Bancomer en el juego de Ida; mientras que los Zorros cerrarán la Vuelta en el Estadio Jalisco el próximo sábado 27 a partir de las 21:05hs. El ganador de la serie se clasificará a las Semifinales y quedará muy cerca del objetivo del título.