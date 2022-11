Nueve días después de que el argentino Nicolás Larcamón renunciara a su cargo como director técnico del Puebla, el club de La Franja ya anunció al sucesor del entrenador argentino con miras al torneo Clausura 2022 de la Liga MX y garantizó que el equipo mantendrá su espíritu combativo.

Unas horas después de que Nicolás Larcamón fuera anunciado como analista de TUDN para las transmisiones de la Copa del Mundo Qatar 2022, el Puebla dio a conocer de manera oficial quién será si nuevo director técnico y se trata de Eduardo Arce, algo que ya se había manejado con anterioridad.

Tal como lo adelantó Manuel Jiménez, presidente del Puebla, el equipo de La Franja tratará de mantener la identidad que lo identificó bajo el mando de Nicolás Larcamón, por eso hizo un llamado en redes sociales a los aficionados para apoyar a Eduardo Arce: "Desde hoy, tu apoyo es incondicional con el Profe Lalo Arce".

En un video publicado en redes sociales, Eduardo Arce, nuevo director técnico del Puebla, se ve caminando por la cancha del estadio Cuauhtémoc desde donde mandó un mensaje a su afición: "Estos colores son parte de mi vida desde hace años. He visto crecer al club y el club me ha permitido hacerlo también. Al lado de muchos más hemos fortalecido la identidad Puebla. Soy un privilegiado de vivir esta etapa donde nos hemos superado día con día y ahora es momento de seguir potenciando esto que hemos logrado unidos. Seguiremos comprometidos para conservar el lugar que nos hemos ganado. Esta identidad no se negocia. El Pueblota seguirá siendo el Pueblota. Enfranjados, este es nuestro momento".

¿Quién es Eduardo Arce, nuevo director técnico del Puebla?

Nacido el 25 de enero de 1989 en Toluca, Estado de México, Eduardo Arce, el nuevo director técnico del Puebla fue auxiliar de Nicolás Larcamón y entrenador de la categoría sub 2 de la Franja; antes fue entrenador de los Pumas en tercera división y auxiliar técnico en el Celaya en el Ascenso MX. Junto con el serbio Veljko Paunovic de las Chivas del Guadalajara será uno de los entrenadores debutantes en el torneo Clausura 2023.