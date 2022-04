En el partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, el Club América goleó sin inconvenientes a Juárez por 3-0 en el Estadio Azteca. Alejandro Zendejas, Federico Viñas y Diego Valdés marcaron los tantos para los de Coapa y generaron que Ricardo Ferretti se retire del inmueble con cara de pocos amigos. Y por si fuera poco, puso en duda su continuidad en Bravos en conferencia de prensa.

Tuca parece no encontrarle soluciones a su equipo. Los de la frontera tienen solamente 8 unidades en lo que va del campeonato, producto de 2 triunfos, 2 empates y 9 derrotas (6 consecutivas). Dependen de un milagro para conseguir boleto a la Repesca y siguen hundiéndose en la tabla de cocientes. Por eso, es una incógnita saber si la directiva seguirá apoyando el proyecto del experimentado entrenador brasilero. Eso sí: él no renunciará.

"Es una decisión exclusiva de la directiva. Yo no me quedo ajeno, me siento mal, abandonar es algo que no haría porque necesito darles la confianza a mis jugadores. Terminando el contrato se platicará de otra situación. Como capitán del barco lo que menos pensaría es abandonarlo. La situación emocional es complicada porque estamos en último lugar, al no lograr los resultados el ambiente es triste", admitió Ricardo Ferretti.

Más adelante señaló: "No conozco otra cosa más que seguir trabajando, darles confianza a los jugadores, mejorar los aspectos, no tengo varita mágica y nadie la tiene. La confianza, esperanza y fe de que el próximo encuentro podamos salir de esta mala racha". ¿Qué es lo que se le viene a Juárez? Pachuca, Toluca, Mazatlán y Querétaro.

El análisis de Ricardo Ferretti sobre la goleada del América

"El futbol se define con goles. América fue contundente en dos jugadas del primer tiempo. La más clara la tuvimos nosotros, pero el que perdona pierde. Es un juego de posesión, ellos aprovecharon mejor, lograron los goles. En el segundo pudimos acercarnos y no lo logramos, y en tiempo de compensación anotan el otro. Uno queda con un mal sabor porque pudimos haber hecho un poco más. La suerte tampoco nos ha favorecido", explicó el Tuca.