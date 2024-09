La Jornada 6 del Apertura 2024 de la Liga MX terminó y, como pasa al final de cada fecha, siempre hay equipos que salen mejor parados que otros para la jornada siguiente. Este fin de semana hubo varios partidos que cruzaron a contendientes al título.

En el caso de los grandes ganadores de la Jornada 6, uno de los que terminó el fin de semana de la mejor manera fue Cruz Azul, que venció 3-1 de local al América por el Clásico Joven y quedó como único líder de la tabla con 16 puntos, manteniendo además el invicto.

Cruz Azul se quedó con el Clásico Joven y el liderato de la tabla. [Foto IMAGO]

Otros dos equipos que consiguieron verdaderos triunfazos son Tigres y Toluca, que se las vieron con rivales que también buscaban quedar en la parte alta de la tabla. Por el lado de los Felinos, vencieron de visitante por 3-1 a Pumas, mientras que los Diablos Rojos, también fuera de casa, se cargaron a Rayados.

Del otro lado, precisamente las Águilas fueron una de las grandes decepciones al ser goleado en el Clásico por 4-1 y caer al 12° de la tabla con apenas 6 puntos. Otro que defraudó fue León, que sigue sin ganar en el certamen y el entrenador Jorge Bava tuvo que salir de la institución. Por último, Querétaro sigue dejando sinsabores a sus aficionados: cuando estaba por ganarle al Pachuca de visitante, a los 97 minutos el cuadro local se lo igualó y sigue último sin ganar.

Los partidos para seguir de cerca en la Jornada 7 del Apertura 2024

Por los diferentes objetivos de unos y otros, hay partidos que se llevarán todas las miradas. Los tres encuentros clave de la Jornada 7, que será tras la Fecha FIFA, son Tigres vs. Atlético San Luis el viernes a las 20:05 horas (Ciudad de México), Toluca vs. Tijuana (sábado a las 16:30) y América vs. Chivas (sábado a las 18:30).

