En el partido correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, el Club León cayó 0-1 ante el Deportivo Toluca en el Estadio Nou Camp por un gol agónico de Daniel Álvarez. Renato Paiva, Director Técnico del elenco local, se fue muy disconforme del inmueble por el resultado del encuentro, el rendimiento de los suyos y la polémica expulsión de Fidel Ambríz.

El joven mediocampista de 19 años que viste los colores de la Fiera vio la tarjeta roja al minuto 6 del segundo tiempo. Luego de enviar un servicio al área, impactó con su pierna lanzadora sobre un defensor de los Diablos Rojos ya que no tuvo tiempo para esquivarlo. Guillermo Pacheco Larios tomó la decisión de cobrar la falta, amonestarlo (por segunda vez) y enviarlo a las duchas.

El entrenador de León se quejó de esta situación en conferencia de prensa y dejó bien en claro que no comparte la visión del árbitro. "No voy a hablar del arbitraje porque deciden en cuestión de segundos, pero sí del VAR. Parece que no hay VAR, tuvimos una expulsión injusta", mencionó con contundencia. Sin embargo, hay que recordar que el VAR solo puede intervenir en jugadas donde hay roja directa: si el silbante echa a un jugador por doble amarilla como en este caso no lo pueden corregir.

"Fidel pateó y cuando cae ya está el pie del adversario, es un movimiento mecánico no una agresión. Fidel ni ve a su adversario", explicó el portugués. Además, admitió que realizarán una propuesta ante la Comisión de Arbitraje para que Ambríz no sufra ningún tipo de sanción y pueda dar el presente ante el América el próximo domingo 31 de julio en condición de local.

El estratega finalizó metiendo presión: "Yo quiero ver qué van a hacer ahora (la Comisión de Arbitraje), si van a hacer lo que han hecho con el jugador de Cruz Azul". ¿A qué hizo referencia Renato Paiva? A la situación que se dio con Carlos Rotondi: vio la tarjeta roja ante Atlas, La Máquina se quejó y no hubo suspensión, por lo que pudo ser titular frente a Puebla en la fecha subsiguiente.