Andrés Guardado siempre ha dejado en claro que su gran sueño es regresar al Atlas, equipo de sus amores, y retirarse en el Estadio Jalisco. De hecho, ya intentó dos veces volver a ponerse la playera rojinegra y no lo dejaron, situación que lo disgustó y cambió sus planes. Hoy, a sus 36 años, continúa jugando en Europa y los fanáticos de la Academia se preguntan si todavía hay tiempo de que se dé su retorno...

En plática con Star+, el Principito reveló hace escasas semanas lo siguiente: "Mi sueño de retirarme en Atlas se me ha ido diluyendo, porque una de las puertas que toqué fue Atlas y las dos últimas veces que toqué puerta con ellos, no entraba en el proyecto, me dijeron que no era momento para regresar. Entendí que el jugador debe de acabar su carrera donde realmente quiera el equipo que termines tu carrera con ellos".

"Me gustaría decirle al aficionado del Atlas es que esto no está en mis manos. Con la gente del Atlas preguntamos si encajaba para poder ir y las dos veces recibimos una negativa, entonces no está en mí, no es algo que yo decida", admitió el experimentado mediocampista. Y recién ahora, cuando él ya renovó contrato con Betis, le abrirían las puertas de regreso en Guadalajara.

Atlas le abre las puertas de regreso a Andrés Guardado

José Riestra, presidente de los Rojinegros, aseguró en entrevista para Azteca Deportes: "Es un tema delicado, genera polémica, hay gente a favor, en contra, el por qué toman esas decisiones de regresar y las puertas están siemopre abiertas. Siempre he dicho que mientras está la voluntad de ambas partes, siempre estarán abiertas, hay que entender los momentos y situaciones".

"En estos caso alguna razón tendrán para regresar o no, si se dan las voluntades, hay que entender, hay que trabajar mucho más en la prepación, abrir el tema, y cuando se den las idas a Europa, se den con un proceso, para ir un busca de ese sueño, nos toca ir de la mano con ellos a Europa y explorar y esos casos han sido exitosos", sentenció, dejando todo en manos de Guardado.

El contrato de Andrés Guardado en Betis

Andrés Guardado está vinculado con el Real Betis de España hasta el 30 de junio de este 2023. Esto quiere decir que, en este preciso momento, tiene la libertad de negociar un precontrato con los Zorros o con cualquier club para jugar a partir del 1 de julio. ¿Lo convencerá Pepe?