Acabó la Jornada 17 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, y el Toluca consiguió cerrar la temporada regular con una sonrisa, después de sellar una contundente goleada ante los Gallos Blancos del Querétaro que los consolidó en la sexta colocación de cara al Repechaje para la Liguilla.

Los Diablos Rojos acumulaban una dura racha de siete partidos sin victorias, lo cual obligaba a dar un golpe de efecto pensando en la siguiente instancia, después de haberse escapado el boleto directo a los cuartos de final. Es por eso que los miembros de la plantilla decidieron tomaron cartas en el asunto.

En la conferencia de prensa posterior al triunfo contra los queretanos, el propio Nacho Ambriz fue quien reveló que el grupo de futbolistas decidió tener una caliente plática íntima para comprometerse a darlo todo por el triunfo, en donde precisamente excluyeron al entrenador.

"Hablaron entre ellos en la semana y eso me deja tranquilo porque el grupo está comprometido, yo no entré en esa charla. Cuando te vuelves responsable las cosas tienen que mejorar. No participé en esa charla, sí puedo decir que como jugador y capitán se dicen cosas fuertes. Hoy los vi correr y luchar a todos, no es fácil, por una amonestación te puedes quedar fuera de un Repechaje. Pero hoy lo manejaron bien. Los veo muy unidos", declaró el estratega.

Por otro lado, Ambriz protestó por la primera amarilla mostrada a Omar Rodríguez, posteriormente expulsado, aunque señaló que en la Liguilla no pueden regalar tarjetas rojas: "La primera amonestación para Omar no era, en mi concepto que yo veo el futbol. Después lo expulsan y así es el futbol y eso no me preocupa porque están conscientes todos los jugadores de la forma que a mí me gusta ser. Es de mucho contacto, a veces llegas tarde, pero es una plática que debo tener con ellos, no podemos regalar más expulsiones”, complementó.