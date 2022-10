Pasan las horas, y cada vez está más cerca la gran final del Apertura 2022, la cual cruzará a Toluca y Pachuca primero en el Nemesio Diez, para definirlo todo el domingo 30 de octubre en el Estadio Hidalgo.

Si los Diablos Rojos están en esta instancia es gracias al gran trabajo colectivo, pero uno de los que puede nombrarse entre los héroes es Jorge Torres Nilo, defensa que anotó el tanto en el Estadio Azteca contra América.

El Pechu tiene toda la experiencia del mundo, viviendo una final más en su carrera, aunque esta será demasiado especial, ya que es la primera que disputará desde que se incorporó a las filas del Deportivo Toluca.

En charla con TUDN sorprendió, declarando que su cuadro no es el favorito: "No es que me quite responsabilidad y aviente la bolita a Pachuca. El favorito viene siendo Pachuca porque es el equipo que mejor juega y el equipo que ha sido más constante en el torneo que en teoría tiene esa revancha", aseguró el jugador de 34 años.

Sin embargo, Torres Nilo ve argumentos a favor del cuadro mexiquense: "Si hablamos de justicia es muy difícil en la vida, en el fútbol darle el galardón a alguien, nosotros llegamos con la inercia de grupo y apelamos en la fe que tenemos".