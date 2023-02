Tigres UANL es uno de los equipos más importantes en la historia reciente de la Liga MX, marcando una época principalmente bajo la conducción de Ricardo Ferretti, director técnico con el que ganaron casi todas las competiciones que disputaron.

Varios jugadores que participaron en el ciclo del Tuca están cerca de poner punto final a sus respectivas carreras, pero hay uno en particular que ya está pensando en lo que viene y se prepara para iniciar su aventura como entrenador: Jorge Torres Nilo.

El defensa, que actualmente milita en Toluca, no esconde sus intenciones y reconoce que aprende de Nacho Ambriz. “Sí me gustaría en un momento dirigir. Eso de lo que le he estado aprendiendo a Nacho es lo que me gustaría proyectar dentro del campo”, dijo a TUDN.

Torres Nilo reconoce que en algún momento le gustaría regresar a Tigres, equipo con el que vivió la etapa más importante de su carrera y con el que espera tener una oportunidad como entrenador para seguir consiguiendo títulos con el club.

"Obviamente no voy a negar que a Tigres le tengo un gran cariño, ahí nacieron mis hijos en Monterrey, le tengo un gran cariño a la afición y por supuesto que en algún momento de técnico me encantaría estar ahí", finalizó el experimentado lateral de Toluca.