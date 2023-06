El mercado de pases de la Liga MX sigue en movimiento y, en esta ocasión, las noticias llegan directamente desde Toluca. Es que, ayer por la noche, uno de los históricos del futbol mexicano dejará las filas de los Diablos Rojos y así lo informó en sus redes sociales.

Después de haber caído en los cuartos de final de la Liguilla ante Tigres, en Toluca quedaron con un amargo sabor de boca. Es que, aunque habían hecho un gran torneo y casi remontan la serie, quedaron sin chances de pelear por el trofeo.

Ahora, en pleno mercado de pases, toca reestructurar e intentar volver a armar un equipo competitivo de cara al Apertura 2023, que comenzará en menos de un mes. Con los cambios en el equipo, empiezan las salidas y parece que Jorge Torre Nilo se suma a la lista de bajas.

Así lo contó en sus redes sociales

Aunque el club todavía no lo había confirmado, Torres Nilo envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter. “Desde que llegue a Toluca venía con la firme intención de luchar por el campeonato, me ilusionaba mucho contribuir con mi granito de arena para levantar la tan ansiada onceava que tanto se merece el club y desde el primer día me propuse aportar todo mi ser al servicio de esta gran familia roja”, comenzó el mensaje del futbolista de 35 años.

“Hoy me toca despedirme, me voy con sentimientos encontrados de no haber podido levantar ese campeonato, trabaje, llore y ore a Dios para obtener esa bendición y simplemente Dios dijo que a mi no me tocaría en esta faceta, yo no pude disfrutar de ese título pero estoy seguro esa copa llegará pronto para ustedes y en verdad de corazón deseo la tengan lo más pronto posible”, agregó.

Finalmente, Torres Nilo le envió un mensaje a la afición y directivos del Toluca: “Me voy agradecido con la institución, con Don Valentín Diez, con toda la directiva, el consejo, Nacho Ambriz y todo su cuerpo técnico, y por supuesto a mis compañeros, gracias. Gracias también afición por su apoyo y exigencia para conmigo”. Por el momento, el exTigres no confirmó cuál será su próximo destino.