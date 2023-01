En la búsqueda del éxito deportivo en un futbol tan competitivo como se ha vuelto el mexicano es muy importante tener una plantilla rica, con una buena mixtura entre jugadores de experiencia y juventud, con jerarquía individual, pero también templanza. Es fundamental que los futbolistas puedan amoldarse a diferentes esquemas, que haya en lo posible dos elementos por puesto en condiciones de competir de igual a igual por un lugar. Pero tan o más importante es contar con un entrenador que sea capaz de administrar todas esas características de un plantel y a la vez hacer variantes en el momento justo.

En la actualidad, la Selección Mexicana tiene vacante el puesto de director técnico tras la desvinculación de Gerardo Martino luego del fracaso en el Mundial de Qatar. El debate sobre quién debe ser su sucesor encuentra su punto de mayor acuerdo entre las partes cuando se asegura que, sea nacional o extranjero, quien ocupe el cargo debe tener alto conocimiento de la idiosincrasia del futbol mexicano.

Imposible no pensar entonces en el nombre de Ricardo Ferretti, director técnico brasileño naturalizado mexicano que actualmente se encuentra sin equipo luego de desvincularse de los Bravos de Juárez y que es uno de los dos más ganadores en la historia de la Liga MX. Otro laureado entrenador en actividad es Víctor Manuel Vucetich, quien conduce actualmente a los Rayados de Monterrey, aunque este ya habría expresado su negativa a tomar el mando en El Tri.

En relación al futbol mexicano y a sus mejores entrenadores, desde Bolavip te invitamos a hacer un repaso por los más ganadores en la historia de la Primera División profesional, donde se mezclarán leyendas del pasado con aquellos estrategas que todavía tienen la posibilidad de seguir agigantando su palmarés.

Ignacio Trelles - 7 títulos

Don Nacho, quien nos dejó en marzo de 2020 a sus 103 años enluteciendo a todo el futbol mexicano, conquistó su primer título de Liga MX con el ya desaparecido Club Deportivo Marte en la temporada 1953-1955 y en la temporada siguiente hizo lo propio dirigiendo al Zapatepec, equipo con el que volvería a coronarse en la temporada 1957-1958, convirtiéndose desde ese entonces en un auténtico talismán. Pero a Trelles le quedaba todavía mucho por ganar, pues fue bicampeón con Toluca (1966/1967 y 1967/1968) y con Cruz Azul (1978/1979 y 1979/1980), acumulando así un total de siete títulos de Primera División.

Ricardo Ferretti - 7 títulos

El único entrenador capaz de igualar la marca de Ignacio Trelles fue Ricardo Tuca Ferretti, brasileño naturalizado mexicano que de seguro tendrá pronto la oportunidad de intentar superarlo tras tomarse un descanso luego de su desvinculación de Bravos de Juárez. Su primer título de Liga MX lo logró con Chivas e Guadalajara en el Torneo de Verano de 1997. Luego campeonó con los Pumas de la UNAM en el Clausura 2009, antes de dar inicio a su exitosísimo ciclo en Tigres. Con el equipo de la UANL, Ferretti conquistó nada menos que cinco campeonatos de Liga MX: Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019.

Raúl Cárdenas - 6 títulos

En 1966 inició en Cruz Azul su carrera como entrenador y ganó tanto, pero tanto, que convirtió a La Máquina en uno de los cuatro gigantes del futbol mexicano desde ese entonces y para siempre. En total fueron cinco coronaciones ligueras en la temporada 1968/1969, en el campeonato que recibió el nombre de Torneo México de 1970, y el tricampeonato en las temporadas 1971/1972, 1972/1973 y 1973/1974. Para culminar su cosecha de títulos, Raúl Cárdenas fue también campeón con Las Águilas del América en la temporada 1975/1976. El laureado entrenador, que comandó a la Selección Mexicana en el Mundial de 1970, falleció en 2016, a los 87 años.

Javier de la Torre - 5 títulos

Un auténtico símbolo de las Chivas de Guadalajara, no solo porque allí realizó toda su carrera como futbolista sino porque además, como entrenador, consiguió los cinco títulos de Primera División que ostenta en su riquísimo palmarés, habiendo sido figura clave de la conocida Era del Campeonísimo. Los primeros títulos de su cosecha llegaron con el bicampeonato de las temporadas 1960/1961 y 1961/1962. Tras un muy breve impás, llegó oro bicampeonato en las temporadas 1963/1964 y 1964/1965. El último de los títulos de Primera División que consiguió con El Rebaño fue el de la temporada 1969/1970. De la Torre falleció en 2006, a los 82 años, aunque llevaba retirado como entrenador desde 1977.

Manuel Lapuente - 5 títulos

Aunque no se puede decir que esté retirado como entrenador, no ha dirigido desde que comandó a Puebla en 2013 sin demasiado éxito. Pero esa campaña con La Franja no grafica lo que ha sido su exitosa carrera en los banquillos. Precisamente con Puebla consiguió sus dos primeros títulos como entrenador, en la temporada 1982/1983 y en la temporada 1989/1990. Con Necaxa sumó un bicampeonato en las temporadas 1994/1995 y 1995/1996, para finalmente lograr su última coronación de Liga MX al frente del América en el Torneo Verano 2022.

Víctor Manuel Vucetich - 5 títulos

El actual entrenador de los Rayados de Monterrey todavía tiene altas expectativas de seguir ampliando la cosecha de títulos que inició en la temporada 1991/1992 en la que fue campeón con León. Llegó luego a Tecos de UAG y se coronó en la temporada 1993/1994. Tuvo que esperar casi una década para volver a campeonar, conquistando con Pachuca el Apertura 2003. En su primer ciclo como entrenador de Monterrey consiguió sus últimos dos títulos de Primera División, en el Apertura 2009 y el Apertura 2010.

Enrique Meza - 4 títulos

El entrenador que hizo su última experiencia al frente de Veracruz en 2019 ha logrado ser campeón de Primera División con Toluca en tres ocasiones: Verano 1998, Verano 1999 y Verano 2000. El último de sus títulos lo consiguió siete años más tarde con los Tuzos de Pachuca, en el Clausura 2007.