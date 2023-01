Tigres UANL sabe que pronto no podrá contar con André-Pierre Gignac. Es cierto que sigue vigente, pero la directiva de Nuevo León desea anticiparse para posteriormente no sufrir por su retiro. Y la intención es poder realizar una interesante contratación en este mercado de pases, para ir adaptando su reemplazo.

De acuerdo a la información que brindó Aldo Farías, en el Comentario al Día de Multimedios Deportes, los Felinos aprovecharán este periodo de transferencias para conseguir un nuevo atacante. Por cuestiones de tiempos no se podrá anunciar antes de la primera jornada del Clausura 2023, pero ahí cerca estará...

"Hay novedades y nombres que empiezan a salir a la luz. ¿Cuáles son? Pongan mucha atención: Mateo Retegui, Walter Bou y Sebastián Lomónaco", reveló el periodista, lanzando la primicia sobre los delanteros de Tigre, Vélez y Arsenal, en ese orden. Parece que los Universitarios solo miran en Argentina.

JUGADOR EDAD CLUB GOLES EN 2022 Mateo Retegui 23 Tigre (*) 23 Walter Bou 29 Vélez 8 Sebastián Lomónaco 24 Arsenal (**) 11

(*) Cedido por Boca Juniors.

(**) Prestado por Godoy Cruz.

Mateo Retegui, la mejor opción

Surgido de la cantera de Boca Juniors pero cedido a préstamo a Tigre. Con la playera del humilde cuadro argentino registró 19 goles en la temporada 2022 y se coronó como el máximo anotador del certamen, dejando atrás a otros cracks como Miguel Borja, Adam Bareiro, Franco Cristaldo y Enzo Copetti.

¿Qué pasará con Jordy Caicedo?

A menos de una semana del inicio del Clausura 2023, Tigres UANL no está logrando ubicar al delantero ecuatoriano en otro club. La decisión de Diego Cocca es definitiva: no lo quiere. Sin embargo, en caso de no aparecer ninguna opción para la continuidad de su carrera, tendrá que quedarse en Nuevo Léon.