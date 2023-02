En el último mercado de pases, Luis Chávez tomó la decisión de rechazar una jugosa oferta del Monterrey luego de lo que fue su gran participación en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana. Consciente de que si fichaba por el club regiomontano se iba a "estancar" en la Liga MX, le dijo que no a los billetes y se quedó en Pachuca a la espera de una propuesta proveniente de Europa.

Esta actitud fue muy bien vista por parte de importantes personalidades del balompié azteca, ya que el Tri necesita jugadores con esta mentalidad. Talento hay, pero son pocos los que se exponen a dar el salto al Viejo Continente ya que la gran mayoría prefiere estar cómodo en el futbol local y ganando más dinero. Por eso, el zurdo destrozó a todos aquellos que priorizan los dólares por sobre la competencia.

En plática con Fox Sports, Luis Chávez señaló con contundencia: "Un mexicano no se quiere mover de México por el dinero que ofrecen los equipos. No rechacé porque fuera Rayados. Económicamente me iría mejor, yo priorizo lo futbolístico para estar en Selección Mexicana y Europa". Así es como deberían pensar todos...

Luis Chávez casi se retira del futbol

"Cuando me fui de Pachuca a los 15 años pensé que no jugaría más futbol. Me invitaron a la filial de Xolos y seguí. Me tocó debutar a los 18 y a partir de ahí surgió lo complicado. No tenía continuidad por la cantidad de extranjeros. Pachuca gracias a Dios fue una buena elección", confesó el zurdo que brilló en Qatar 2022 y convirtió uno de los mejores goles de la Copa.

Luis Chávez quiere a Guillermo Almada en la Selección Mexicana

Por último, el mediocampista elogió al actual entrenador del conjunto Tuzo y aseguró que le gustaría verlo en el Tri: "Almada es muy intenso. También es gracias a su preparador físico. Nos tiene a punta a todos, aunque a veces es muy rompe huevos. Por más que es muy exigente, sería de mucha ayuda para la Selección Mexicana y los jóvenes que vienen".